Nevşehir'deki Fetö Operasyonu

Nevşehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 öğretim üyesinden biri tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyeleri M.Z.K, M.Ç. ve S.G.D. ile daha önce görevden ihraç edilen T.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nevşehir
Kaynak: AA