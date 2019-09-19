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Nevşehir'deki trafik kazası

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi memleketlerine gönderildi.

19.09.2019 10:58Nevşehir'deki trafik kazası
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi memleketlerine gönderildi.
Kozaklı-Topaklı yolunda dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Necip Kılıç (78) ile Musa Kaan Sarıaslan'ın (21) cenazeleri Yozgat'a, Gülhan Bahar'ın (64) cenazesi ise Adana'ya uğurlandı.
Kazada ağır yaralanan Güler Ulusoy (46) Konya'daki özel bir hastaneye sevk edilirken, Sibel Durna'nın (40) tedavisi ise ve Nevşehir Devlet Hastanesinde devam ediyor. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, kazada ölen Necip Kılıç ile Gülhan Bahar'ın evlilik kararı aldığı, tanışmak için Adana'da bir araya geldikten sonra Yozgat'a doğru yola çıktıkları öğrenildi.
Dün, Kozaklı ilçesi yönüne giden Musa Kaan Sarıaslan (21) idaresindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil, Topaklı köyü mevkisinde Necip Kılıç (78) yönetimindeki 06 EV 5417 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler ile Kılıç'ın aracındaki Gülhan Bahar (64) hayatını kaybetmiş, 2 kişi ağır yaralanmıştı.

Nevşehir, Yozgat, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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