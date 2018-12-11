Nevşehir'den Başkan Can'a Ziyaret

Nevşehir
'in Ürgüp
İlçe Belediye Başkanı Fahri Yıldız
ve eşi Ayle Yıldız, Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Can, konuklarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Can "Nevşehir ilimizin tarih kokan ilçesi Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ve kıymetli eşi Ayle Yıldız hanımefendi ziyarette bulundular. Değerli belediye başkanımızla hasbıhal ettik. Nezaket ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Hizmetlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ziyaret sonrası Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ve eşi Ayle Yıldız, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can ile birlikte Bilecik Şeyh Edebali
Türbesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezerek Bilecik'ten ayrıldılar. - BİLECİK
Fahri Yıldız,Ürgüp,Bilecik,Nevşehir
11 Aralık 2018 Salı 13:23