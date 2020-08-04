Nevşehir'den İdlib'e 25 tır bims gönderildi

Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Bims Sanayicileri Derneği'nin katkılarıyla İdlib'e gönderilmek bims yüklü 25 tır dualar eşliğinde gönderildi.

Nevşehir Valiliği öncülüğünde İdlib'e yardım kampanyası çerçevesinde Nevşehir'den bims yüklü 25 tır dualar eşliğinde gönderildi. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında düzenlenen programa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız'ın yanı sıra protokol üyeleri ve iş adamları katıldı. Programda konuşan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, "Biz daha önce Suriye'ye yardım için 240 bin lirayı Valilik aracılığıyla AFAD'ın hesabına gönderdik. Şimdi de aynı yardım kampanyası ile Nevşehir'den 50 tır malzeme gönderiyoruz. Bu malzeme yardımını yapan BİMS Sanayicileri Derneği'ne, üyelerine, sanayicilerimize ve hayırsever iş adamlarına teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da burada yaptığı konuşmada Suriye içimizde kanayan bir yaradır. Bu yaraya parmak basmak bizim en önemli görevimizdir dedi. Arı, "Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi evet Suriye yanımızda kanayan bir yara. Bu yaraya parmak basmak bizim en önemli görevimizdir. Salt bir ülkenin içerisinde var olan bir yaradır. O yüzden ateşi belli bir noktada tutmak lazım. Bütün mücadelede bu yönde devam ediyor. Kim ister kendi vatanından, yuvasından ayrılarak başka yerde yaşamayı kim ister. Bırakın başka bir ülkede yaşamayı başka bir şehirden evimize gelenleri gurbetçi diye adlandırıyoruz. Bayram arifesinde ve bayramdan sonra bütün hemşerilerimiz şehirlerini ziyarete geldiler. Şehir hasretini giderdiler. Onları görüyoruz ki şehir hasretliğini bir de ülke hasretliğini görün. Dolayısıyla biz o konuma düşmememiz için ki bizim zaten başka gidecek yerimiz yok. Biz bu ülkeyi hiçbir yere terk edip gidemeyiz. Ama bir düşündüğünüz zaman insanlara sahip çıkmamız gerekiyordu. Valimiz böyle bir şey yapacağız dediği zaman hem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız hem milletvekillerimiz hem ilin protokolü ve hayırseverleri ne gerekiyorsa yaparız dediler. İşte birinci aşamada 80 ev için destek sağladık. Bize 10 denilmişse biz 20 yaptık. Beraberinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, Valim, Belediye Başkanımız biz Bims Sanayiciler Derneği'ni de devreye sokarız plakamıza uygun 50 tane de orada kullanılacak briketleri de göndeririz dedi. İşte orada kullanılacak olan malzemenin 25 tırı gidiyor" diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de burada yaptığı konuşmada bugün buradan İdlip'teki kardeşlerimiz için 25 tır bims gönderiyoruz. Bir iki gün içerisinde 25 tırı daha göndereceğiz dedi. Vali Becel, "Ben de sözlerimin başında bu kampanyamıza destek veren gönüllerini, işbirliğini ortaya koyan başta milletvekillerimiz olmak üzere Belediye Başkanımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve üyelerine ve Nevşehirlilere çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu bir gönül işiydi. Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımızın katkılarıyla ve himayeleri ile ülke genelinde başlayan ve İdlip'te ki evi olmayan kardeşlerimizi ev sahibi yapmak, barınacakları bir yer sağlama noktasındaki gerçekleştirilen kampanyayı Nevşehir'de başlatalım dediğimiz de ben ilk Belediye Başkanımızı aradım. Kampanyamızdan bahsettim ve Sayın Valim hallederiz siz merak etmeyin dedi. ve hakikaten çok kısa bir süre içerisinde ekonomik olarak göndermemiz gereken ve beklenenin iki katında ki parayı hesaplara yatırdık. ve Arif başkanımın da talebiyle bims merkeziyiz buradan bims göndersek olur mu dedi. Bu konuyu da bakanlığımız ile istişare ettik. Bakanlığımız çok güzel bir iş olacağını ifade etti. Bugün de buradan ilki 25 olmak üzere önümüzdeki bir iki gün içerisinde 50 tır bimsi bölgeye sevk etmek suretiyle ev bekleyen. Dört duvar arasına barınma ihtiyacında olan insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında il olarak bizim katkımız olacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Celalettin Altunkaya tarafından okunan dua sonrasında İdlib'e gönderilmek üzere 25 tır yola çıktı. Nevşehir Valiliği öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde yarında İdlib'e gitmek üzere bims yüklü 25 tır daha yola çıkacak. - NEVŞEHİR