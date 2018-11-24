Nevşehir'den Kısa Kısa

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:43



24 Kasım 2018 Cumartesi 10:43

Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin faydalanması için test kitapları hediye etti.İlçe Halk Kütüphanesine ziyaret ederek, Müdür Hüseyin Özdemir'den kütüphanenin ihtiyaçları ve durumu ile ilgili bilgi alan Yeşilyurt, beraberinde getirdiği sınav hazırlık kitaplarını görevlilere teslim etti.Burada, gazetecilere açıklamada bulunan Yeşilyurt, şunları kaydetti:"İlçedeki çeşitli okullarda öğrenim gören çocuklarımız kütüphaneye gelerek buranın imkanlarından faydalanmaya çalışıyor. Öğrencilerimizin bir kısmı gerçekleştirilecek olan sınavlara girerek, hayal ettikleri üniversitelerde eğitimlerini sürdürmek istiyor. Biz de bu öğrencilerimize bir nebze destek olabilme gayesiyle test kitapları hediye ettik. Çocukların, başarılı olmaları dileğimizdir."Kaymakam Yeşilyurt daha sonra kütüphanedeki öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.İnce'den öğretmenlere çiçekAvanos Belediye Başkanı İsmet İnce, ilçedeki tüm okullara çiçek göndererek, öğretmenlerin gününü kutladı.Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler için hazırlatılan çiçekleri, okullara gönderen İnce, yaptığı yazılı açıklamada, toplumların çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesinde en büyük gücün öğretmenlerin elinde bulunduğunu, bu kutsal mesleği yapan öğretmenleri tebrik ettiğini belirtti.İnce, "Öğretmenlerimiz dünyanın her tarafında insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Biz de öğretmenlerimize olan saygımızı göstermek üzere ilçemizde bulunan okullarımıza çiçek gönderdik. Gelecek nesilleri yetiştiren, kutsal bir meslek ifa eden tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum." dedi.