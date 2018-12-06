Nevşehir'den Kısa Kısa

Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı
, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Rektörlük binasındaki değerlendirme toplantısında konuşan Bağlı, üniversite-şehir ve üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, beklentileri karşılamak için gayret gösterdiklerini belirtti.
Bağlı, "Bilindiği gibi ülke genelinde üniversitelerde rekabet üstünlüğünü arttırmak için çalışma başlatıldı. Biz de üniversite olarak bu rekabet üstünlüğünde kültürel araştırmalara, turizm merkezi olması münasebetiyle de turizm alanında çalışmalarımıza ağırlık vermek adına Turizm Araştırmaları Enstitüsü'nü kurduk. Üniversitemizin uzun vadeli misyonu olarak ağırlıklı iş birliği içinde olacağımız ülkeler arasından belirlediğimiz Çin
, Japonya
ve Güney Kore
ile ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışmalara başladık. Bu kapsamda Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı açıldı. Güney Kore ile Seramik konusunda bağlantılar kuruldu." dedi.
"Kalite, Akreditasyon ve Yüksek Öğretimde Kalite" konferansı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından "Kalite, Akreditasyon ve Yüksek Öğretimde Kalite" konulu konferans düzenlendi.
NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, etkinliğin, kalite konusunda farkındalığın artırılması ve kalite kültürünün yaygınlaşmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.
Kurumlarda kalite kültürünün gelişmesinin başarılı sonuçlara ulaşılmasında etken olduğunu kaydeden Çiçek, daha kaliteli bir üniversite oluşturma çabaları için tüm paydaşlardan destek istedi.
Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.
Mazhar Bağlı
06 Aralık 2018 Perşembe 13:37