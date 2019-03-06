Nevşehir'den Kısa Kısa

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Derinkuyu ilçesinde göreve başlayan bekçiler Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt'u makamında ziyaret etti.Yeşilyurt, bekçilerin özellikle gece devriyeleri ile vatandaşların huzurlu yaşamının devamını sağlayacağına inandığını belirtti.Yeşilyurt, "İlçemizde göreve başlayan ve fedakarca çalışacak olan bekçilerimiz asayiş yönünden huzurun devamını sağlayacaktır. Bundan böyle vatandaşlarımız geceleri, bekçilerin düdük sesleriyle kendilerini daha güvenli hissedecek." dedi.Kaymaklı'da "Annemle okuyorum" etkinliğiNevşehir'e bağlı Kaymaklı beldesindeki Kaymaklı İlkokulunda "Annemle okuyorum" etkinliği düzenlendi.Okul kütüphanesindeki öğrenci ve velilerinin bir araya geldiği etkinlikte iki saat boyunca kitap okundu. Anneleri ile aynı masaya oturarak kitap okuyan öğrencilerin, bu yöntemle okumaya olan ilgisinin artırılması amaçlanıyor.Okul Müdürü Suat Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul kütüphanesini öğrencilerin yanı sıra velilerin de ilgisini çekebilecek kitaplarla zenginleştirdiklerini belirtti.Uçar, "Okulumuzun kütüphanesinde Türk ve dünyaca ünlü yazarların yaklaşık bin kitabı bulunmaktadır. Aileler, bu kitapları zaman zaman buradaki etkinliklerimizde ve dilediklerinde de ödünç alarak çocuklarıyla birlikte evde okuyabiliyor. Kitaba verilen değer arttıkça geleceğimiz daha da güzelleşecektir." dedi.Uçar, okuldaki öğrenci-veli buluşmasının her hafta düzenli sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.GÖR-BİR yönetiminden TÜGVA'ya ziyaretGörmeyenler Kültür ve Birleştirme Derneği (GÖR-BİR) Başkanı Erol Mutlu, beraberinde başkan yardımcısı Mahmut Sami Kemikkıran ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğini ziyaret etti.Burada, TÜGVA İl Başkanı Oğuzhan Alkan ile görüşen Mutlu ve Kemikkıran, gençlere yönelik sürdürülen çalışmalardan dolayı tebriklerini iletti.Mutlu, "TÜGVA'nın yaptığı tüm faaliyetleri takip ediyoruz. İstikbalimizin teminatı gençlerimiz için bizler de dernek olarak sizlerin yanınızdayız." dedi.Alkan da planladıkları etkinlikler ve yürüttükleri çalışmalarla ilgili konuklarına bilgi aktardı.