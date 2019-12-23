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Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir Belediyesi ile Almanya'nın Neuss Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü AB Projesi kapsamında, kentteki çeşitli mahallelere "Akıllı Geri Dönüşüm Kutuları" yerleştirildi.

23.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:32 Nevşehir'den kısa kısa
Belediyesi ile 'nın Neuss Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü AB Projesi kapsamında, kentteki çeşitli mahallelere "Akıllı Geri Kutuları" yerleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve AB arasındaki Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminden 101 bin 455 avro hibe almaya hak kazanan "Belediye Sürdürülebilir Stratejileri İçin Değişim" projesinin farklı uygulamalarla sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, proje kapsamında 117 adet geri dönüşüm kutusunun alımının yapılarak, pilot mahalle olarak belirlenen Güzelyurt, 2000 Evler ve 15 Temmuz mahallelerine yerleştirildiği belirtildi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne tam destek veren belediyelerinin geri dönüşüm alanında örnek belediye olmayı hedeflediğini kaydetti.

Gelecek nesillere, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bu projeye büyük önem verdiklerini ifade eden Arı, geri dönüşüm kutusu sayısının önümüzdeki aylarda arttırılarak tüm mahallelerde hayata geçirileceğini açıkladı.

Kapadokya Üniversitesinde "Meksika Mutfağı Atölye Çalışması"
Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı tarafından lise öğrencilerine yönelik Meksika Mutfağı Atölye Çalışması yapıldığı bildirildi.

Kapadokya Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin Uçhisar Sanat Yerleşkesindeki etkinlikte, Nevşehir Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri konuk edilirken, öğrencilerin, eğitim ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla çalışmanın yapıldığı kaydedildi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Melih İçigen ve Dorukan Boyacı'dan teknik bilgiler alan konuk öğrencilerin, Meksika lezzetlerinden tavuklu "quesadilla yemeği" ve "churro tatlısı" hazırlanmasına yönelik uygulamalı eğitim aldığı aktarıldı.
Üniversite bünyesinde ilerleyen süreçte lise öğrencilerine yönelik uygulama mutfağında farklı atölye çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Avrupa Birliği, Nevşehir, Almanya, Dönüşüm, Güncel

Kaynak: AA

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