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Nevşehir'den kısa kısa

Uçhisar Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her bir ikametten 5 ton su bedeli alınmayacağı bildirildi.

03.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:46
Nevşehir'den kısa kısa
Uçhisar Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her bir ikametten 5 ton su bedeli alınmayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, beldedeki ikametlerde ön ödemeli su sayaçları bulunduğu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri çerçevesinde hijyenin rahatlıkla sağlanabilmesi için ikametlere bedelsiz 5 ton su yüklemesi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Süslü, "Vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları için üstümüze düşen görevleri ekiplerimizle yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımıza evde kalmaya devam etmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.
Başkan Arı'dan "Evde kal" çağrısı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yazılı açıklamasında, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, bu sürecin el birliğiyle bertaraf edileceğini vurguladı.
Salgına karşı alınan tedbirleri ciddiyetle uygulayarak, salgının Nevşehir'de yayılmasını önlemek amacıyla önemli adımlar attıklarını ifade eden Arı, şunları kaydetti:
"Salgınla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarından online hizmetlere kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Şehrin her yanını dezenfekte ettik, etmeye de devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da durumun ehemmiyetini kavramalarını, kendi olağanüstü hallerini ilan etmelerini tavsiye ediyorum. En iyi korunmanın evde kalmak olduğunu ve bu zor günleri kurallara uyup, tedbirleri alarak atlatacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Osman Süslü, Nevşehir, Uçhisar, Güncel
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