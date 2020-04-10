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Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla üretilen yüz siperlikleri Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edildi.

10.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:20
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla üretilen yüz siperlikleri Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Dursun ve okul idarecilerinin, Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, koronavirüse karşı yürütülen mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının kullanımına sunulması için okul atölyesinde hazırlanan yüz siperliklerinin Dursun tarafından Ünlübay'a teslim edildiği kaydedildi.

Ünlübay, sürece katkı sağlayan okul idarecileri, öğretmen ve personelline teşekkür etti.
Ürgüp'te çeşitli noktalara tıbbi atık kutusu yerleştirildi
Ürgüp Belediyesi tarafından çevre, doğa ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçedeki çeşitli noktalara tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem almak amacıyla vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin risk oluşturmayacak şekilde toplanmasını sağlamak için vatandaşların yoğun bulunduğu alanlara atık kutuları yerleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Rahim Ünlübay, Nevşehir, Güncel
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