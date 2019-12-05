Haberler » Güncel » Nevşehir'e mevsimin ilk karı yağdı - Haber

Nevşehir'e mevsimin ilk karı yağdı

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur sabahın ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

05.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:19Nevşehir'e mevsimin ilk karı yağdı
'de gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur sabahın ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Nevşehir'e mevsimin ilk karı yağdı. Gece başlayan karla karışık yağmur, sabahın ilk saatlerinde yerini kara bıraktı. Güne kar yağışı ile başlayan vatandaşlar ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaya kaldırımlarında sabahın ilk ışıklarıyla kar küreme çalışması yaparken, bazı esnaflar da iş yerlerinin önlerini temizledi.

Kar yağışının gelmesiyle mutlu olduklarını ifade eden Göktan Akın, "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı umarım devam eder. Biz kara hazırlıklıyız" dedi.

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:52 Karaman'da kaçak avcılara ceza - Haber
10:52 Sandıklı'da duyarlı vatandaşlara plaket takdim edildi - Haber
10:52 Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
10:51 Eski kız arkadaşını bayıltana kadar döven sanığın tahliye talebine ret - Haber
10:50 ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
5.12.2019 10:52:38