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Nevşehir'e şehit ateşi düştü

Nevşehir'e şehit ateşi düştüŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şevket Tekin'in (23) acı haberi, Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

28.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:52
'e şehit ateşi düştü
Şanlıurfa'nın ilçesinde havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şevket Tekin'in (23) acı haberi, Nevşehir'in ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Suriye'nin Tel Abyad kentinde Ayn İsa bölgesinden, PKKYPG'li teröristlerce Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'na yapılan havanlı saldırıda, Uzman Çavuş Şevket Tekin, şehit oldu. Şehit Tekin'in, acı haberi, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesindeki babaevine ulaştı. Gülay-Mehmet Şener Tekin çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Şevket Tekin'in şehit olduğu haberini, Kaymakam Vekili Mehmet Maraşlı ve askeri yetkililer aileye verdi. Şehidin anne ve babası ile diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Tuğba Tekin ile evli olduğu öğrenilen şehit Tekin'in, 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı belirtildi.
HABER Metin YILDIRIMAVANOS(Nevşehir), (DHA)
Nevşehir'e şehit ateşi düştü

Nevşehir, Akçakale, Avanos, Güncel

Kaynak: DHA


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