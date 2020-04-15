Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinden 120 hükümlü tahliye edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce infaz yasasının kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinden 120 hükümlü tahliye edildi.
15.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:30
Mecliste kabul edilen infaz yasasının ardından, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 120 hükümlü sağlık kontrolünden geçirilerek tahliye edildi. Tahliye edilen hükümlüler Cumhuriyet Başsavcılığınca temin edilen araçlara sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek, maskeli olarak alındı.
Cezaevinden araçlarla çıkan hükümlüler, ikametlerinin bulunduğu illere götürüldü. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA