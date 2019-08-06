Haberler» Güncel» Haber

Nevşehir'e yeni nesil çöp konteynerleri

Nevşehir Belediyesi, daha temiz bir Nevşehir için temizlik ve çevre koruma hizmetlerindeki kalite standartlarını artırıyor.

06.08.2019 14:53 Nevşehir'e yeni nesil çöp konteynerleri

Şehrin ana caddelerindeki eskimiş varil ve konteynerlerin tamamı değiştirilerek yerlerine daha modern yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri monte ediliyor.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, şehrin farklı noktalarına yeni nesil yeraltı ve yer üstü çöp konteynerleri yerleştiriliyor. İlk olarak Lale Caddesi'nden başlatılan çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, daha temiz bir Nevşehir için başlattıkları çalışmalar çerçevesinde şehrin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerine yeni yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerinin yerleştirileceğini kaydetti.

Yer altında tesisat olmayan yerlere yerleştirilebilen ve çok az yer kaplayan yeni nesil çöp konteynerlerinin; çevre güvenliği, temizliği, halk sağlığı ve belediyenin iş gücü açısından büyük avantaj sağlayacağına dikkat çeken Arı, gerek yer üstü gerek yer altı çöp konteynerlerinin, havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek kötü koku ve bakterilerin önlenmesi amacıyla düzenli olarak ilaçlanacağını ifade etti.


Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
16:50   ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI 3. GÜNÜNDE
16:50   Pozantı'da örtü yangını söndürüldü
16:50   Bu görüntüler faciadan az önce kayda alınmış
16:48   BM: "DEAŞ'ın 300 milyon dolarlık serveti var"
16:48   İslahiye Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı seçimi yapıldı
16:48   ÇANAKKALE 4 taksiden 32 kaçak göçmen çıktı
16:48   ELAZIĞ HAMİLE ÜVEY ANNESİNİ ÖLDÜREN ZANLI, 3'ÜNCÜ FİRARINDA DA YAKALANDI