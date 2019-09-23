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Nevşehir Eczacılar Odası başkanı Tansu Dörtkol güven tazeledi

52.Bölge Nevşehir Eczacı odasında oda başkanı Tansu Dörtkol hafta sonunda yapılan olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

23.09.2019 11:41Nevşehir Eczacılar Odası başkanı Tansu Dörtkol güven tazeledi
52.Bölge Nevşehir Eczacı odasında oda başkanı Tansu Dörtkol hafta sonunda yapılan olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Nevşehir'de Eczacılar Odası başkanlığında hafta sonunda seçim heyecanı yaşandı. Mevcut başkanı Tansu Dörtkol'un tek liste halinde katıldığı olağan seçimli genel kurul iki gün boyunca sürdü. İlk gün Eczacılar Odası'nda yapılan faaliyetler ve gelir gider tablosunun konuşulduğu kongrede Pazar günü ise başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Tansuz Dörtkol'un tek liste halinde katıldığı seçimde Dötkol yeniden başkanlık görevine seçildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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