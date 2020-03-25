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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden "Evde kal" klibi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden "Evde kal" klibi Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında çekilen klipte vatandaşlara evde kal mesajı verildi.

25.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:35
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden "Evde kal" klibi
NEVŞEHİR - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında çekilen klipte vatandaşlara evde kal mesajı verildi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve emniyetin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan video klipte, korona virüse salgınına karşı "Evde kal" mesajı verildi. Çekilen klipte, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara polis ekiplerinin yardım ettiği anlara ait görüntülere de yer verildi. Nevşehir'de kurulan "Vefa Destek" hattına ihtiyaçlarına bildiren vatandaşlar ile konuşmalar ve ardından yaşlılar tarafından talep edilen ihtiyaç malzemelerinin evlerine teslim etmesi istenildiği video klip İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın, "Değerli Nevşehirliler lütfen evinizde kalın. Polis olarak bizlerde vatandaşlarımızın 24 saat hizmetindeyiz. Evde kal Nevşehir" mesajı ile sona eriyor. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’nden ’Evde kal’ klibi

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Genel

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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden "Evde kal" klibi

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