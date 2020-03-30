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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektör adaylığı için başvurular alınmaya başladı.

30.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:32
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektör adaylığı için başvurular alınmaya başladı.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine rektör ataması yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, başvurularını bugünden itibaren 13 Nisan Pazartesi mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına posta ile ya da "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Hacı Bektaş, Nevşehir, Rektör, Güncel
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