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Nevşehir hayvan pazarı kapatıldı

Nevşehir Ticaret Borsası Hayvan Pazarı koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

19.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:46
Nevşehir hayvan pazarı kapatıldı
Nevşehir Ticaret Borsası Hayvan Pazarı koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılmaya başlayan korona virüsüne karşı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de geniş önlemler alınmaya devam ediyor. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Hayvan Pazarını geçici süreyle kapattı. Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş yaptığı açıklamada; "Hastalığın bulaşma riskine karşı vatandaşlarımızın yakın temasta bulunacağı alanlarda tedbirlerimizi almayı sürdürüyoruz. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında Corona virüs (Covid 19) hastalığının bulaşma riskine karşı bugünden itibaren Nevşehir canlı hayvan pazarının geçici bir süre kapatılması kararı alınmıştır" dedi. - NEVŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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