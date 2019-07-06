06.07.2019 10:35
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Nevşehir heyetinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'a ziyaret

Nevşehir heyetinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'de yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı çeşitli projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile görüştü.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'de yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı çeşitli projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile görüştü.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir heyetinin ziyaretinde Bakan Turhan'a Nevşehir'de yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları başta yeni çere yolları olmak üzere çeşitli projelere ilişkin bilgiler verdi. Bakan Turhan'a Nevşehir Belediyesi'nin son dönemde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarını da anlatan Başkan Arı, bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı Bakan Turhan'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Arı: "Nevşehir'i hak ettiği noktaya ulaştırıncaya kadar durmadan, yorulmadan çalışacağız. Ulaşımdan, eğitime, turizmden istihdama ve altyapıya olmak üzere birçok projemiz birer birer hayata geçecek ve şehrimizdeki gelişim ve değişime herkes şahit olacak." Dedi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Mehmet Cahit Turhan, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

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