31 Mart 2019, 21:41
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Nevşehir'in Avanos İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Celal...

Nevşehir

Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Celal Alper İbaş kazandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Celal Alper İbaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Celal Alper İbaş 3 bin 319, AK Parti adayı Şaban Topuz 2 bin 659, MHP adayı Mustafa Kenan Sarıtaş 2 bin 357 oy aldı.

-İbaş'ın öz geçmişi-

İbaş, 1977 yılında Avanos'ta doğdu. İlköğrenimini Avanos Kızılırmak İlkokulunda, liseyi Nevşehir Anadolu Lisesinde okuyan İbaş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2006 yılında Mali Müşavir olan İbaş, 2008-2013 yılları arasında Nevşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler odası yöneticiliği görevini yürüttü. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Avanos Spor üyeliklerinde bulunan Alper İbaş, evli ve iki çocuk babasıdır. Güncel
Kaynak: AA