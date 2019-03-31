Nevşehir'in Avanos İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Celal...

Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Celal Alper İbaş kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Celal Alper İbaş 3 bin 319, AK Parti adayı Şaban Topuz 2 bin 659, MHP adayı Mustafa Kenan Sarıtaş 2 bin 357 oy aldı.<br><br>-İbaş'ın öz geçmişi-<br><br>İbaş, 1977 yılında Avanos'ta doğdu. İlköğrenimini Avanos Kızılırmak İlkokulunda, liseyi Nevşehir Anadolu Lisesinde okuyan İbaş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2006 yılında Mali Müşavir olan İbaş, 2008-2013 yılları arasında Nevşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler odası yöneticiliği görevini yürüttü. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Avanos Spor üyeliklerinde bulunan Alper İbaş, evli ve iki çocuk babasıdır.