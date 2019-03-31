Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Arif...

Nevşehir
'in Hacıbektaş
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Arif Yoldaş Altıok
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Arif Yoldaş Altıok bin 113, bağımsız aday Ali Eğer
405, TKP adayı Ali Haydar Can Sümer
389 oy aldı.
Altıok'un öz geçmişi
Altıok, 1977 Yılında Hacıbektaş ilçesinde doğru. İlk, orta ve lise öğrenimini Hacıbektaş ilçesinde tamamlayan Altıok, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Hacıbektaş Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümünden mezun oldu.
Turizm sektöründe faaliyet gösteren Altıok, CHP Hacıbektaş Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.
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Kaynak: AA