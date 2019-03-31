31 Mart 2019, 21:39
»»

Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Arif...

Nevşehir

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Arif Yoldaş Altıok kazandı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Arif Yoldaş Altıok kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Arif Yoldaş Altıok bin 113, bağımsız aday Ali Eğer 405, TKP adayı Ali Haydar Can Sümer 389 oy aldı.

Altıok'un öz geçmişi

Altıok, 1977 Yılında Hacıbektaş ilçesinde doğru. İlk, orta ve lise öğrenimini Hacıbektaş ilçesinde tamamlayan Altıok, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Hacıbektaş Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümünden mezun oldu.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Altıok, CHP Hacıbektaş Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. Hacıbektaş, Arif Yoldaş Altıok, Nevşehir, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Kaynak: AA