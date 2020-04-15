Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Nevşehir'in içme suyu problemine köklü çözüm

Yapımı devam eden içme suyu depolarında incelemelerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalar tamamlandığında kapasitesi 24 bin 500 tona çıkacak olan su depoları ve gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile birlikte Nevşehir'in içme suyu probleminin tarihe karışacağını söyledi.

15.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:12
Nevşehir'in içme suyu problemine köklü çözüm
Yapımı devam eden içme suyu depolarında incelemelerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalar tamamlandığında kapasitesi 24 bin 500 tona çıkacak olan su depoları ve gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile birlikte Nevşehir'in içme suyu probleminin tarihe karışacağını söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Karşı Dağ ve Kahveci Dağı'nda bulunan ve yapımı devam eden, her biri 5 bin ton kapasiteye sahip su deposu inşaatlarında incelemelerde bulundu. Su depolarının yapım çalışmaları hakkında Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Başkan Arı, Nevşehir'in içme suyu sorununun çözümü konusunda hayati önem taşıyan su depolarının tamamlanması ile daha önce 9 bin 400 ton olan su depolarının kapasitesinin 24 bin 400 tona çıkacağını söyledi. Şehrin içme suyu depolarının kapasitelerinin de yetersiz olmasının özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin en büyük sebeplerinden biri olduğunu ifade eden Arı, çalışmaların tamamlanmasının ardından kentin içme suyu sorununun önemli ölçüde ortadan kalkacağının belirtti. Arı, "Şehrimizin şu anda mevcut su depolarının kapasitesi 9 bin 400 ton. Bu da haliyle zaman zaman yetersiz kalıyor ve su kesintileri yaşıyoruz. Bunu önleyebilmek için yeni su depolarını biran önce devreye sokmak istiyoruz. Bu sayede su depolarımızın kapasitesi 24 bin 500 tona ulaşacak. Yaklaşık 12.8 Milyon Lira bir yatırımla gerçekleştirilecek olan bu depolarımız bu yıl içerisinde faaliyete geçecek. Tabi biz bunlarla yetinmeyeceğiz. İçme suyu konusunda en ufak bir sorun yaşamamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yeni su depolarının yapımının yanı sıra şehrin birçok cadde ve sokağında 30-50 yıllık içe suyu hatlarını tamamen yenilediklerini ve bu çalışmaları şehrin tamamına yayarak tüm içme suyu alt yapısını güçlendireceklerini ifade eden Arı, "Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmalarımızı bu yılda sürdürüyoruz. Bunun için geçtiğimiz aylarda belediye tarihimizin en büyük ihalesini gerçekleştirdik. Ekiplerimiz şu anda 3 ayrı mahallemizde altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Diğer mahallelerimizde de altyapı çalışmalarımız sürecek. Söz verdiğimiz gibi bu şehrin sorunlarını çözmek için tüm enerjimizle çalışacağız." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Haberler
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Haberler ›› Güncel ››Nevşehir'in içme suyu problemine köklü çözüm - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:59: RİMER'e başvuru sayısı her geçen gün artıyor - Haber 17:59: Yayladağı Kaymakamı Yılmaz vatandaşlara maske dağıttı - Haber 17:59: Belediye vefa grubu vatandaşın hizmetinde - Haber 17:59: Bursa'nın işlek caddeleri TOMA'larla kapatıldı - Haber 17:59: Muğla'da 646 hükümlü, tahliye edildi - Haber 17:32: Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - Haber 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi