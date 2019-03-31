Nevşehir'in Ürgüp İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Nevşehir
'in Ürgüp
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Aktürk
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Aktürk 6 bin 129, CHP
adayı Bekir Ödemiş
5 bin 155, MHP
adayı Hasan Erdoğan
bin 794 oy aldı.
Aktürk'ün öz geçmişi
Mehmet Aktürk, 26 Mart 1980 yılında Nevşehir'in Gülşehir
ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesinden mezun olan Aktürk, 2009 yılında 52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası'nın kurucu yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Dört dönemdir bu görevi yürüten Aktürk, evli ve 2 çocuk babası.
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Kaynak: AA