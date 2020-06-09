NEVŞEHİR İşçi servisi ile otomobil çarpıştı 9 yaralı

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralıNEVŞEHİR'de işçi taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

09.06.2020 23:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:47
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
NEVŞEHİR'de işçi taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza Nevşehir merkeze bağlı Akçataş mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Fevzi Ö. idaresindeki 50 ED 977 plakalı servis minibüsü, Semih K. yönetimindeki 38 ACH 094 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile minibüste bulunan fabrika işçileri Naciye Ö, Fatma Ö, Belgin E, Kimya T, Ayşegül S, Habibe A, ile Bahar D. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. NEVŞEHİR İşçi servisi ile otomobil çarpıştı 9 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Nevşehir, İşçi, Güncel, Haber

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