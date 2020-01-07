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Nevşehir İtfaiyesinden hayati uyarı

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, rüzgarın ters esmesine bağlı olarak meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karsı uyarıda bulundu.

07.01.2020 08:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:29 Nevşehir İtfaiyesinden hayati uyarı

Belediyesi tarafından, şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı. Gece saatlerinde sobaya kömür atılmaması gerektiğini hatırlatan Müdürlüğü yetkilileri, sobaya atılan kömürün tamamen yanmadan sobanın kapatılmaması ve baca temizliğine mutlaka dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Özellikle rüzgarlı havalarda meydana gelen zehirlenme vakalarında birçok insanın hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, "Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben ve bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbı müdahale yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir. Özellikle rüzgarlı havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için bacalar standartlara uygun değilse özellikle rüzgarlı havalarda soba yakılmamalı ya da gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmelidir. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı, sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalıdır. Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmelidir." denildi.


Nevşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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