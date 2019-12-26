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Nevşehir jandarmanın hassas burunlu köpekleri ve eğiticilerine sertifika

Jandarmanın hassas burunlu köpekleri ve eğiticilerine sertifikaJANDARMA Genel Komutanlığı'na bağlı Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca (JAKEM) düzenlenen, '2019 yılı 2'inci dönem branş köpeği ve kullanıcıları eğitimi' sona erdi.

26.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:27
Jandarmanın hassas burunlu köpekleri ve eğiticilerine sertifika
JANDARMA Genel Komutanlığı'na bağlı At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca (JAKEM) düzenlenen, '2019 yılı 2'inci dönem branş köpeği ve kullanıcıları eğitimi' sona erdi. 62 branş köpeği ve yetiştiricilerine törenle sertifika verildi.
Nevşehir Damat İbrahim Paşa Salonu'nda düzenlenen törene Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Akbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve davetliler katıldı.
'ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENİYORLAR'
Törende konuşan JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, merkezdeki köpeklerin büyük bir sevgi ve ilgiyle eğitildiğini söyleyerek, "Eğitilen köpeklerin de bu sevgiye karşılık vererek görevlerini en iyi bir şekilde yapmasında ciddi katkılar sağlıyor. Merkezde yetiştirilen köpekler emniyet ve asayişin yanı sıra uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi, doğal afetler, mayın, bomba ve el yapımı patlayıcıların tespiti ve kaybolan insanların yerlerinin belirlemesinde önemli görevler üstleniyor" dedi.
SERTİFİKALAR VERİLDİ
Konuşmaların ardından 10 farklı branşta eğitilen Alman çoban köpeği, Belçika malinois, labrador retriever, golden retriever ve Alman pointer cinsi 62 köpek ile eğiticileri astsubay ve uzman çavuşlara sertifikaları verildi. Törenin sonunda köpekler gösteri sundu. Gösteri büyük bir ilgiyle izlendi. Sertifikalarını alan astsubay ve uzman çavuşlar, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 32 jandarma birliğinde köpek yetiştiricisi uzmanı olarak görev yapacak.
Nevşehir jandarmanın hassas burunlu köpekleri ve eğiticilerine sertifika

Jandarma, Nevşehir, Güncel

Kaynak: DHA


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