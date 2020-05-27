Nevşehir Kalesi'ni Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye bağlayan yolda çalışmalar başlatıldı

Turizme açılması için son hazırlıkların yapıldığı Nevşehir Kalesi ve etrafındaki yamaç yerleşim merkezini Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye bağlayan yolun yapımı için çalışmalar başladı.

Nevşehir Kalesi'ni Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye bağlayan yolda çalışmalar başlatıldı
27.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:05
Turizme açılması için son hazırlıkların yapıldığı Nevşehir Kalesi ve etrafındaki yamaç yerleşim merkezini Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye bağlayan yolun yapımı için çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın "Nevşehir'in kaderini değiştirecek" dediği Nevşehir Kalesi ve etrafındaki yamaç yerleşim merkezinin turizme açılması için çalışmalar devam ediyor.

Her yıl yaklaşık 1 milyon turistin gelmesinin hedeflendiği Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezinde gezi güzergahı oluşturma ve aydınlatma çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, bölgeyi gezmeye gelecek olan turistlerin kale etrafına ulaşımı için çevresindeki yollarda da iyileştirme çalışmaları büyük bir hızla sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni Niğde Yolu Kavşağı'na bağlayan bağlantı yolunda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarının ardından yeraltı yerleşim merkezi girişinde otopark ve çevre düzenleme çalışmaları da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri bugünde Meryem Ana Kilisesi ve Çanlı Kiliseyi Nevşehir Kalesi'ne bağlayan yaklaşık 2 km'lik stabilize yolda iyileştirme çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, daha önce stabilize olan yolda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Buradaki çalışmalarında kısa sürede tamamlanması talimatını veren Başkan Arı, "Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezinin bir bölümünün 2020 yılı turizm haftasında turizme açacağımıza dair söz vermiştik. Biz 20 Nisan öncesinde bunun için hazırlıklarımızı tamamladık ancak virüs salgını nedeniyle bu arzumuzu elimizde olmayan nedenlerden dolayı gerçekleştiremedik. Bu arada bizlerde turizme açacağımız bölgeye turistlerin ulaşımlarını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştirdik. İlk olarak kale yanında bulunan alternatif yolumuzda iyileştirmeler yaparak eksikliklerini giderdik. Bölgeye gelen tur araçlarının park edebileceği alanlar oluşturarak çevre düzenleme çalışmaları yaptık. Kurşunlu Cami önündeki Kasaplar Çarşısı'nda da sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Şimdi de Nevşehir Kalesi'ni Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye bağlayan yolda iyileştirme çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki aylarda restorasyon çalışmaları başlayacak olan bu kiliseler ile birlikte Nevşehir Kalesi etrafının turizme açılmasıyla artık şehir merkezimizde turizme anılır bir hale gelecek. Nevşehir için güzel günler yakın." dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: İdlib’de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var Haber
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
ABD’deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
George Floyd’un polis tarafından öldürülmesine LeBron James’ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Haber
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Davutoğlu, Bahçeli’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet etti: Sessiz kalmamalı Haber
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Haberler››Güncel››Nevşehir Kalesi'ni Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye bağlayan yolda çalışmalar başlatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:02: Nevşehir Kalesi'ni Meryem Ana ve Çanlı Kilise'ye bağlayan yolda çalışmalar başlatıldı - Haber 17:01: Niğde'de bir evde kalaşnikof tüfek ile şarjör ve fişekler ele geçirildi - Haber 17:01: Selimiye'de cemaatin namaz kılabileceği alan bantlarla ayrıldı - Haber 17:01: "Sekizgen cami" uzun bir aradan sonra cuma namazına hazırlanıyor - Haber 17:01: Osmaniye'de adliye bahçesinde yanan otomobili itfaiye söndürdü - Haber 16:49: Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var - Haber 16:32: Markette çalışan 5 çocuk babası, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 16:28: Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak - Haber 16:05: Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi - Magazin