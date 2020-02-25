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Nevşehir kamu başdenetçisi malkoç darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstıAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Deprem gibi darbeler de Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını sarsmış ve zarar vermiştir.

25.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:57
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı
AMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, " gibi darbeler de 'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını sarsmış ve zarar vermiştir. Türkiye, ekonomisi, sosyal dokusu, eğitimi ve sağlık hizmetleri ile güçlü ülkedir" dedi.
Kamu Başdenetçisi Malkoç, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın daveti üzerine Nevşehir'e geldi. Kentte '28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine' konulu konferansa katılan Malkoç, konferans öncesi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Belediye ziyaretinde açıklama yapan Malkoç, Türkiye'yi her alanda tahrip eden iki hattın bulunduğunu belirterek, "Birincisi deprem oluşturan fay hatları diğeri de sosyal yapıyı mahveden darbe hattıdır. Tıpkı deprem gibi darbeler de Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını sarsmış ve zarar vermiştir. Türkiye artık geçmişine göre ekonomisi, sosyal dokusu, eğitimi ve sağlık hizmetleri ile güçlü bir ülkedir. Bunda en önemli pay bunların öncülüğünü yapan Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, rektörümüz, sanayicilerimiz cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023 için bu anlamda hazırlıklarını sürdürmektedir" diye konuştu.
Nevşehir kamu başdenetçisi malkoç darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı

Şeref Malkoç, Türkiye, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA


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