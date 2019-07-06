06.07.2019 15:50
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NEVŞEHİR Kapadokya'da festival balonları gökyüzünü süsledi

Kapadokya'da festival balonları gökyüzünü süslediNevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nin 4'üncü gününde, peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gökyüzünü süsleyen balonlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kapadokya'da festival balonları gökyüzünü süsledi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nin 4'üncü gününde, peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gökyüzünü süsleyen balonlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da düzenlenen festival, 4'üncü gününde çeşitli etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında 11 ülkeden Ürgüp'e getirilen 15 sıcak hava balonunun bulunduğu alanda sabahın ilk ışıklarıyla toplanan yerli ve yabancı turistler, renkli görüntüler oluşturdu. Turistler, figürlü balonlar ve Kapadokya manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sıcak hava balonları, daha sonra gökyüzüne bırakıldı. Çeşitli figürlerdeki balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gökyüzünü süsleyerek renkli görüntüler oluşturdu. Ziyaretçiler, festival kapsamında ücretsiz olan balonlara binerek Kapadokya manzarasının keyfini çıkardı.
Tayland'dan gelen sıcak hava balonu pilotu Bunjira Luanprida, Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, Kapadokya'yı çok beğendiğini söyledi.
Alanya'da oturan Rus Elena Çelip ise, "Türkiye'de yaşıyorum ama Kapadokya balon festivali için ilk defa geliyorum. Muhteşem gördüğüm bir kalabalık var. Burada saat 06.00, çok erken ama herkes çok mutlu oluyor. Türkiye'yi çok seviyoruz" dedi. NEVŞEHİR Kapadokya'da festival balonları gökyüzünü süsledi
Kaynak: DHA
Kapadokya, Ürgüp, Güncel

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