NEVŞEHİR Kapadokya'da müzelere 9 günde 121 bin ziyaretçi

Kapadokya
'da müzelere 9 günde 121 bin ziyaretçi
NEVŞEHİR, (DHA
)- TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri, 9 günlük Ramazan Bayramı
tatili süresince 121 bin kişi ziyaret etti.Türkiye
'nin peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve yer altı şehirleri ile ünlü bölgesi Kapadokya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini yüzde 100 doluluk oranıyla geçirdi. Bölgede bulunan Göreme
Açık Hava Müzesi, Zelve Müzesi, Derinkuyu
ve Kaymaklı yer altı şehirlerini 121 bin kişi ziyaret etti. Dünyanın en ilginç yer oluşumlarından biri olarak da değerlendirilen peribacaları ve tüf kayalara oyulu yer altı yerleşim merkezleri ile dikkat çeken Kapadokya'ya ziyaretlerin sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
DHA-Kültür Sanat - Türkiye- Nevşehir
- NEVŞEHİR,(DHA)
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA Güncel