Nevşehir Kapadokya'da Turistler, Kışın da Ata Biniyorlar

Kapadokya
'da turistler, kışın da ata biniyorlar
'Güzel Atlar Diyarı' Kapadokya'ya gelen turistler, kış aylarında da peribacaları arasında düzenlenen at turlarına ilgi gösteriyorlar. Kış aylarında Kapadokya bölgesini gezmek isteyen yerli ve yabancı turistler, bölgedeki turizm aktivitelerinden de yararlanıyorlar. Peribacalarının en yoğun olduğu Nevşehir
'in Göreme
beldesi ile Ürgüp
ilçesi arasındaki vadilerde düzenlenen atv, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılıyorlar. Göreme'de atçiftliği sahibi Rahmi Özgür, hava şartları nedeniyle büyük ilgi gören balon turlarının zaman zaman iptal edildiğini ancak at, atv ve arazi araçları turlarının her zaman yapılabildiğini kaydetti. Özgür, "Kapadokya demek, 'Güzel Atlar Diyarı' demektir. Bu nedenle bölgeye gelen turistler, ata binmeyi tercih ediyorlar. Çiftliğimizde 45 atımız var ve büyük gruplar halinde gelen turistlerin, vadilerdeki peribacaları arasında at keyfi sürmeleri için gayret gösteriyoruz. Yabancı turistlerin ata ilgileri bir hayli fazla, yerli turistler pek o kadar ilgi göstermiyorlar ama biz halkımızı da bekliyoruz. Onlar da gelsinler, bölgeyi at sırtında gezmenin keyfini onlar da yaşasınlar" dedi.
Bölgeyi en çok gezen Çinli turistlerin ata binmek yerine atv turlarını tercih ettiklerini belirten tur operatörleri, diğer turist gruplarının ise daha çok ata binmek istediklerini söylediler. Bu arada, Güney Kore
'den gelen 5 kişilik Lee ailesi de at turunu tercih etti. At çiftliğinde kendileri için hazırlanan atlara kasklarını takıp sırayla binen aile üyeleri, vadiler arasındaki eşsiz manzaranın keyfini çıkardılar. Bölgedeki Aşk Vadisi ve Güvercinlik
Vadisi başta olmak üzere diğer vadilerde de at turları düzenleniyor. Turlar, 1 ve 2 saatlik seanslar halinde yapılırken, turistler 1 saatlik tur için kişi başı 100, 2 saatlik tur için ise 200 TL ücret ödüyorlar. Rehberler eşliğinde yapılan tur başlamadan önce ise turistlere tur ve binecekleri atlar hakkında kısa bilgiler de veriliyor.
Nevşehir,Kapadokya
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:24