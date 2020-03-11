NEVŞEHİR Kapadokya'da virüs temizliği
Kapadokya'da virüs temizliğiTÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistik alanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
11.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:57
Kapadokya 'da virüs temizliği
TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistik alanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Nevşehir 'in Ürgüp ilçesinde belediye ekipleri, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlarda koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı temizlik çalışması başlattı. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği peribacaları, seyir alanları belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Özellikle seyir bölgelerinde turistlerin ellerini dokundukları korumalıklar özenle temizlendi.
TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistik alanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Nevşehir 'in Ürgüp ilçesinde belediye ekipleri, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlarda koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı temizlik çalışması başlattı. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği peribacaları, seyir alanları belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Özellikle seyir bölgelerinde turistlerin ellerini dokundukları korumalıklar özenle temizlendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :NEVŞEHİR Kapadokya'da virüs temizliği
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