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NEVŞEHİR KUMRU, CAMİNİN İÇİNDE AVİZEYE YUVA YAPTI

NEVŞEHİR'de caminin açık penceresinden içeriye giren kumru kuşu, avizeye yuva yaptı.

22.07.2019 12:00
NEVŞEHİR'de caminin açık penceresinden içeriye giren kumru kuşu, avizeye yuva yaptı.
Yeni Mahalle'de bulunan Alibey Camii'nin açık penceresinden giren kumru, caminin en büyük avizesinin üzerine yuva yaptı. Cami cemaatinin ilgisini çeken kumru, avizede kurduğu yuvada 18 günlük yumurtlama dönemi için kuluçkaya yattı. Cami cemaatinden Yılmaz Alan, Namaza gelip, giderken camimizin şamdanlarına kumru kuşunun yuva yaptığını gördük. Burada cemaatimiz gelip giderken ses yapıyor, herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Yuvasında rahatça duruyor dedi. Ahmet Pınarbaşı ise, Alibey Camii'nde namaz kılarken kumrunun yuva yaptığını gördük. Avizenin üstünde ilk defa görüyorum. Ben sesin dışarıdan geldiğini zannediyordum; ama avizenin üzerine yuva yapmış şeklinde konuştu. NEVŞEHİR KUMRU, CAMİNİN İÇİNDE AVİZEYE YUVA YAPTI
Kaynak: DHA
Yeni Mahalle, Güncel

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