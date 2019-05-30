NEVŞEHİR Limonlar, Kapadokya'da kayadan oyma doğal depolarda korunuyor

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Limonlar, Kapadokya'da kayadan oyma doğal depolarda korunuyorAkdeniz bölgesinde yetişen limonlar, Kapadokya'da kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.Nevşehir'in dünyaca ünlü turistik bölgesi Kapadokya'daki kayadan oyma doğal yapılar, soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Bölgede çok sayıda bulunan doğal soğuk hava depolarında limon, patates, soğan gibi ürünler muhafaza ediliyor. Akdeniz bölgesinde yetişen limonlar da buradaki doğal soğuk hava depolarında bekletiliyor. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki soğuk hava depolarına kış aylarında getirilip depolanan limonlar, Mersin bölgesinden gelen işçiler tarafından ayıklanıyor. Sağlam seçilen limonlar kasalara konularak, ülkenin dört bir yanına gönderilirken, çürük olanlar ise kış aylarında sobada yakılıyor.'BUZDOLABI GİBİ LİMONU SAĞLIKLI TUTUYOR'Limon ayıklamak için Mersin'in Silifke ilçesinden gelen işçilerden Fatma Kutük, 14 kişi geldik. Burada günde 500-600 kasa limon ayırıyoruz. Sağlam olarak ayırdığımız limonlar, Türkiye'nin her yerine gidiyor. Bu doğal hava depoları limonun çürümemesini sağlıyor. Burası buzdolabı gibi limonu sağlıklı tutuyor diye konuştu.Yine Mersin'den gelen Tuğba Yıldırım ise, Burada narenciye işinde çalışıyoruz. Burada depolanan limonların çürüğünü, temizini ayırıyoruz. Sonrasında buradan şehirlere sevkiyat yapılıyor. Buradaki depolar doğal olma özelliğini taşıyor. Limonu hem nemli ortamda tutuyor hem de daha sağlıklı olmasını sağlıyor şeklinde konuştu.Talip Kütük de yaklaşık 4,5 aydın bölgedeki soğuk hava depolarında çalıştığını anlatarak, Burası doğal soğuk hava deposu oluyor. Limonun sağlıklı olması için hava sıcaklığının düşük olması gerekiyor. Burası yerin altında olduğu için yazın serin, kışın ılık oluyor diye konuştu.