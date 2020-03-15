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NEVŞEHİR Meksikalı turistler Kapodokya'da

Meksikalı turistler Kapodokya'daTÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir'de, Meksikalı turistlerin tatil adresi Kapadokya bölgesi oldu.

15.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:39
Meksikalı turistler Kapodokya'da
TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir 'de, Meksikalı turistlerin tatil adresi Kapadokya bölgesi oldu. Meksikalı turist Rufeal Garcia, koronavirüs ile mücadeledeki olumlu gelişmeler nedeniyle Türkiye 'yi tercih ettiğini söyledi.
Meksika'dan tatil için gelen 40 kişilik turist kafilesi, Nevşehir'de, peri bacaları ile ünlü Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Kafiledeki Rufeal Garcia, "Tatil için Türkiye'yi tercih ettik. Koronavirüs ile mücadelede bazı olumlu gelişmeler olduğunu duyduk. Kapadokya bölgesini gönül rahatlığı ile eşsiz doğal ve kültürel merkezleri ziyaret ediyoruz. Hiçbir sorunla karşılaşmadık" dedi.
Öte yandan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezler, ilgili belediye başkanlıkları tarafından oluşturulan ekipler ile ortak kullanım alanları düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
NEVŞEHİR Meksikalı turistler Kapodokya'da

Kaynak: DHA

Etiketler : Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Güncel

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