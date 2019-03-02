Nevşehir Nevşehir'de Bekçiler Göreve Başladı

Kaynak: DHA

Nevşehir'de bekçiler göreve başladıNEVŞEHİR'de intibak eğitimini tamamlayan 51 çarşı ve mahalle bekçisi, düzenlenen törenle görevine başladı.Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe, Mustafa Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, emniyet amirleri ve protokol üyeleri katıldı. Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Altunay eğitimlerini tamamlayan 51 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başladığını söyledi. Altunay, "772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 25 yılı aşkın bir süre sonra geri dönen çarşı ve mahalle bekçilerimiz önümüzdeki dönemde kamu güvenliğinin sağlanması için İçişleri Bakanlığımızca ilimize Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlaması yapılmıştır. Bu kapsamda ilimiz için planlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile Sağlık Kurul raporları olumlu olan ve eğitimlerini tamamlayan 51 Çarşı ve Mahalle Bekçisi görevine başlayacak. Sayın Valimiz İlhami Aktaş'ın onayı ile 17'si il merkezinde, 34'ü ise ilçelerimizde istihdam edilecektir" ifadelerini kullandı.Bekçilere seslenen Altunay, "Görevinizi icra ederken; insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanmış ve vatandaşların can ve mal emniyetini korumak birinci asli görevinizdir. Geçmişteki bekçi amcalarımızın yaptığı gibi vatandaşlarımızın güvenini kazanarak görev yaptığınız mahallelerde suç ve suçlu ile mücadelede etkin olarak rol alarak başarılı olacağınız inancındayım. Polis teşkilatımızın yeni kanları olarak kutsal mesleğimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize ve meslek disiplin anlayışını bir hayat tarzı haline getirmenizi temenni ediyorum" şeklinde konuştu.Vali İlhami Aktaş ise, "Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de illerin nüfusuna göre büyüklüğüne ilçe sayısına, sokak sayısına kadar kontenjanlar ayırarak bugün ilimizde 51 arkadaşımız bekçilik görevine başlayacak. Bekçilik belki yeni başlayacak olan arkadaşlarımızın yaşları itibariyle belki bekçi amcaları yoktur ama bizim yaşlardaki hepimizin birer bekçi amcası vardı. En az bir öğretmen, muhtar bir doktor efsaneleşen ismi ölümsüzleşen bekçilerimiz vardır. Umut ediyorum ki size verilen üniformayı görevi size verilen silaha taktığınız şapkaya temsil ettiğiniz ay yıldızlı bayrağa layıkıyla görev yapacak. Bulunduğunuz sokakta mazlumun en yakınında dostu, seveceni ama zalimin en büyük düşmanı olacaksınız" diye konuştu.