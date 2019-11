Nevşehir öğretmenler, jakem'de eğitim köpeklerinin gösterisini izledi

Öğretmenler, JAKEM'de eğitim köpeklerinin gösterisini izlediNEVŞEHİR'de görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığını (JAKEM) ziyaret ederek, burada yetiştirilen atların yaşam alanlarını gezdi ve eğitim köpeklerinin gösterilerini izledi.24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Nevşehir 'de görev yapan öğretmen ve okul idarecilerinden oluşan 60 kişilik bir heyet, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAKEM'i ziyaret etti. JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın tarafından karşılanan öğretmenlere JAKEM'in çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.Daha sonra misafir öğretmenler atların alandaki yaşam alanlarını gezdi ve at üzerine binerek uzman askerler yardımıyla bir süre at sırtında dolaştı. Öğretmenlere JAKEM tarafından yetiştirilen eğitimli köpekler ile gösteri yapıldı. JAKEM Komutanlığında uzman bir ekip tarafından eğitilen köpeklerin, itaat, kayıp şahıs bulma, patlayıcı bulma,tütün bulma, uyuşturucu bulma ve rehine kurtarma operasyonu nefes kesti.