Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nevşehir polisini alkışlıyor

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında tüm Nevşehir, güvenliği sağlayan Polis Teşkilatı mensuplarını alkışlayacak.

10.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:54
Nevşehir polisini alkışlıyor
10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında tüm Nevşehir , güvenliği sağlayan Polis Teşkilatı mensuplarını alkışlayacak.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen organizasyon ile 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla ilimizde görev yapan emniyet mensupları alkışlanacak. Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici açıklamasında, "Özellikle korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları kadar Nevşehir'de güvenliği sağlamasının yanı sıra büyük bir özveriyle Vefa destek hattından gelen talepleri 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza ulaştıran polislerimizi alkışlamak üzere tüm Nevşehir halkını davet ediyoruz. 10 Nisan Cuma akşamı saat 21.00'de balkonlarımıza çıkarak Türk bayrakları eşliğinde cefakar polislerimizi alkışlayalım" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Nevşehir, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Haberler ›› Güncel ››Nevşehir polisini alkışlıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:34: VALİ YERLİKAYA VE MUSTAFA ÇALIŞKAN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Haber 11:34: Ahıra giren vaşak tavukları telef etti - Haber 11:34: Kovid-19 hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı - Haber 11:33: Ayvacık'ta sosyal mesafeli çelenk töreni - Haber 11:32: İSTANBUL'DA HASTANE ÇALIŞMALARI GECE DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -2 - Haber 11:19: 90 yaşındaki Alya Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu - Haber 11:08: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber