Haberler » Güncel » Nevşehir protokolü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında bir araya geldi - Haber

Nevşehir protokolü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında bir araya geldi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nevşehir protokolü Crowne Plaza Cappadocia Otelde öğle yemeğinde bir araya geldi.

03.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:12Nevşehir protokolü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında bir araya geldi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla protokolü Crowne Plaza Cappadocia Otelde öğle yemeğinde bir araya geldi.

Nevşehir protokolü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen öğle yemeğinde Crowne Plaza Cappadocia Otelde bir araya geldi. Düzenlenen programda konuşan AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Gümüşkent Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizdeki kardeşlerimizle, hazirunumuzla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de bir aradayız. Özel İnsanlar, insanlığın emanetidir. Tüm engelli kardeşlerimizi, özel insanlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz" dedi.

Crowne Plaza Cappadocia'da düzenlenen programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı. - NEVŞEHİR

Dünya Engelliler Günü, Milletvekili, AK Parti, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:32 BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE TIR DEVRİLDİ YOL KAPANDI (2) - Haber
15:32 Manavgat'ta Engelliler Günü kutlandı - Haber
15:32 Ayvalık'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği - Haber
15:32 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
15:32 İspanya'da senato ve meclis başkanları kadın oldu - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:37:29