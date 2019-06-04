Nevşehir protokolü bayramlaştı

Ramazan Bayramı
dolayısıyla Nevşehir Valiliği
ile Nevşehir Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenen bayramlaşma programında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş
, siyasilerin, bürokratların ve vatandaşların bayramını kutladı.
Hanım Konağında düzenlenen bayramlaşma programına Vali İlhami Aktaş, AK Parti
Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz
, Yücel Menekşe
, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı
, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP
İl Başkanı İlhan Kaya, NEVÜ Rektörü Mazhar Bağlı
, Müdürü Mehmet Artunay, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Bayramlaşmak için gelen konuklara, Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramların yapıldığı geleneksel bayramlaşma töreni yaklaşık bir saat sürdü. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı
, İlhami Aktaş
, Nevşehir
, Güncel