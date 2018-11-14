Nevşehir Rusya Doğumlu, Alman Vatandaşı Kadın, Nevşehir'de Müslüman Oldu

Rusya
'da doğan ve ailesinin Almanya
'ya yerleşmesinden sonra Alman vatandaşlığına geçen 34 yaşındaki Maria Hild, Nevşehir
'de eşi Sedat Alp ve 7 aylık kızları Mavi ile Müftülüğe gelerek Müslüman oldu. Maria, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olduktan sonra ise 'Emine' adını aldı.Almanya'da yaşayan ve Hıristiyan olarak büyüyen Maria Hild, orada otomotiv işçisi Nevşehirli Sedat Alp ile tanıştı. Kısa sürede birbirlerini seven Sedat ve Maria, evlilik kararı aldı, yaklaşık 1,5 yıl önce de dünya evine girdi. Çiftin, 7 ay önce ise Mavi adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Maria, evlilikleri süresince eşinin mensubu olduğu İslam dinini araştırmaya başladı. Hiç kimsenin baskısı olmadan Müslüman olmaya karar veren genç kadın, yine Nevşehir'de tatilde bulundukları bir sırada bu düşüncesini eşine iletti. Eşiyle birlikte Nevşehir Müftülüğü'ne başvuran Maria için Müftü Yakup Öztürk
'ün makam odasında bir 'İhtida' töreni (Müslümanlığa kabul töreni) düzenlendi.Törende, eşinin İslamiyet'i seçiş sürecini anlatan Sedat Alp, Zaten kendisi Almanca Kur'an-ı Kerim aldı ve okuyup Müslümanlığı incelemeye başladı. Sonra bu Müslüman olmak istediğini söyledi, birlikte Müftülüğe başvurduk dedi. İhtida töreninde daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Müftü Öztürk, İslamiyet'le ilgili kısa bilgiler verdikten sonra, kendisi Kelime-i Şehadet'i okuduktan sonra Maria Hild Alp'in tekrar etmesini istedi. Bunun üzerine genç kadın, Öztürk'le birlikte Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu. Yapılan duanın ardından ise Yakup Öztürk, bir Müslüman'ın nasıl yaşaması gerektiği ve yapacağı ibadetlerle ilgili kısa açıklamalarda bulunduktan sonra, Maria'ya 'İhtida Belgesi', Almanca Kur'an-ı Kerim ve yine Almanca dini bilgiler içeren bir kitap hediye etti. Öztürk, Önceden insanlık aleminin kardeşiydik. Maria hanım, Müslüman olduktan sonra ise din kardeşi olduk. İnşallah, bundan sonra dinimizi okuyup öğrenecek ve ona göre yaşayacak ifadelerini kullandı.
Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sedat Alp, eşinin Müslüman olmasından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti. Alp, Eşim tamamen hiçbir baskı olmadan Müslüman olmayı seçti ve kabul etti. Zaten Almanya'da da İslamiyet'le ilgili araştırmalar yapıyordu. Eşimin Müslüman olması, beni çok heyecanlandırdı. Duygularımı anlatmam mümkün değil, ancak çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Müslüman olduktan sonra eşim, Maria olan adını da Emine olarak değiştirdi. Emine ise benim 1993 yılında vefat eden annemin adıdır. Annemin adını kendi isteğiyle kabul etmesi de ayrıca beni mutlu etti diye konuştu. Yeni Müslüman olan Emine Alp ise kalbinin sesini dinleyip Müslüman olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Rusya Federasyonu,Nevşehir
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:11