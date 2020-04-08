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Nevşehir sağlıklı ve sağlam bir altyapıya kavuşuyor

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz günlerde Kasaplar Çarşısı'nda başlatılan altyapı çalışmaları çerçevesinde içme suyu ve kanalizasyon hattı değişimi için çalışmalar sürüyor.

08.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:02
Nevşehir sağlıklı ve sağlam bir altyapıya kavuşuyor
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz günlerde Kasaplar Çarşısı'nda başlatılan altyapı çalışmaları çerçevesinde içme suyu ve kanalizasyon hattı değişimi için çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmaların gerçekleştirildiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Bir yandan korona virüs ile mücadelesini sürdüren ve bu kapsamda bir dizi tedbiri hayata geçiren Nevşehir Belediyesi, bir yandan da hizmetlerini aksatmadan yürütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, 31 Mart Yerel Seçimlerinin birinci yıl dönümünde başlattığı Nevşehir'deki 2. büyük altyapı hamlesi çerçevesinde Kasaplar Çarşısı, Diriliş Meydanı ve Emek Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Öğretmenevi ile Kurşunlu Cami arasındaki Cami Kebir Caddesi'nde yar alan Kasaplar Çarşısı'ndaki parke taşların sökümünü tamamlayan Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu bölgede ikamet eden vatandaşlar ve esnaflara daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak ve sorunsuz bir altyapı ağını oluşturmak için içme suyu hattı ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı ve Koordinasyon Merkezi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, Kasaplar Çarşısı'ndaki 300 metre uzunluğundaki içme suyu ve 500 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattının yenileneceğini açıkladı.

Bölgede sık sık arızalara neden olan içme suyu hattındaki eski pik demir ve asbestli çimento boruların yerine basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen boruların döşeneceğini kaydeden Arı, eski kanalizasyon şebeke hattını da yapılan çalışmalarla birlikte sağlam bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti.

Arı, "Şehrimizi sağlam bir altyapıya kavuşturmak için geçtiğimiz yıl başlattığımız çalışmalarımızı bu yılda sürdüreceğiz. İlk etapta 3 noktada başladığımız altyapı çalışmalarımızı önümüzdeki haftalarda Yunus Emre Caddesi, İstiklal Caddesi, Güzelyurt Mahallesi, Vefa Küçük Caddesi, 15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi'nde de sürdüreceğiz. Şu anda bir yandan sahada uygulama yapan ekiplerimiz bir yandan da şehrin diğer bölgelerinde hem altyapı hem üst yapı çalışmalarını planlamaya devam ediyor. Buralarda gerçekleştireceğimiz altyapı çalışmalarının yanında sıcak asfalt serimi yaparak beraberinde yaya kaldırımlarını yenileyeceğiz. Ayrıca altyapısı tamamlanan tüm bölgelerde yağmur suyu hatları oluşturarak şehrimizin ciddi bir problemini ortadan kaldıracağız." dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Emek Mahallesi, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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