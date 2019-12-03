Haberler » Güncel » Nevşehir sanayisi için belediye ekipleri seferber oldu - Haber

Nevşehir sanayisi için belediye ekipleri seferber oldu

Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan temizlik kampanyası ve hizmet seferberliği kapsamında belediye ekipleri bugün Nevşehir Sanayisindeydi.

03.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:50Nevşehir sanayisi için belediye ekipleri seferber oldu
Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan temizlik kampanyası ve hizmet seferberliği kapsamında belediye ekipleri bugün Nevşehir Sanayisindeydi. Sabahın erken saatlerinden itibaren burada gerçekleştirilen çalışmaları denetleyerek, belediye ekiplerine eşlik eden Belediye Başkanı Rasim Arı, "Bizim amacımız şehrimize hizmet ederek halkımızın gönüllerine girmek, duasını almak. Bunun için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'Temiz Şehir Nevşehir' sloganıyla daha temiz bir Nevşehir için sorumluluk alanında bulunan ana arterler, mahalle, meydan ve bulvarların yanı sıra yeşil alanlar ve parkların temizliği için aralıksız çalışan Nevşehir Belediyesi, mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik kampanyası ve hizmet seferberliğini sürdürüyor. Daha önce Esentepe ve Kıratlıoğlu Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla adeta belediyeyi bu mahallelere taşıyan ve yaklaşık 200 kişilik bir ekip ve iş makineleri ile mahalleleri pırıl pırıl yaparak yol onarın, alt yapı gibi birçok problemini çözen belediye ekipleri bu sabah mesaiye Nevşehir Sanayisinde başladı.

Sabahın erken saatlerinde sanayi meydanında toplanan Nevşehir Belediyesi'nin Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Destek Hizmetleri, Makine İşletme, İtfaiye, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan sanayinin altyapı ve üstyapı konusundaki eksikliklerini tespit ederek gerekli bakım, onarım ve yenileme çalışmasını yaparken bir yandan da temizlik çalışması yürüttü.

Çalışmalar öncesinde sanayi meydanında birim müdürleri ve belediye personelleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kampanya ile birlikte mahallelerin birçok önemli sorununu kısa sürede çözüme kavuşturduklarını belirten Arı, "Milletimizle gönül bağımız her geçen gün daha da güçleniyor. Bizim tek derdimiz, milletimize en iyi hizmeti sunmaktır. Nevşehir'de güzel hizmetleri halkımıza sunduk, sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Sanayi bölgesinin şehir için çok önemli olduğunu ve bu bölgedeki esnafların belediyeden beklediği hizmetleri sunmak için gayret gösterdiklerini kaydeden Arı, bu konuda kendilerine her zaman destek olan esnaflara teşekkür etti.

"Sanayi bizim için çok değerli. Amacımız buradan dua alarak ayrılmak." diyen Arı, sanayi bölgesinde ekiplerin tüm eksiklikleri giderinceye kadar çalışmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Başkan Arı daha sonra temizlik işçilerinin sanayi içerisindeki çalışmalara bir süre eline süpürgeyi alarak eşlik etti.

Belediye ekiplerinin çalıştığı bölgelerde esnafları da işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Arı, esnaflara çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Sanayi esnafları ise Başkan Arı'ya yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:45 Borsa güne düşüşle başladı - Haber
10:44 11 organize hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haber
10:44 Kas hastası Ferhat "ayağına gelen okul"la derslerinden geri kalmıyor - Haber
10:44 Kaza yapan aracın eve girmesini kaldırım taşları önledi - Haber
10:43 DHA YURT BÜLTENİ-5 - Haber
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haber
10:25 Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada - Haber
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haber
10:02 Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı - Haber
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haber
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
08:49 Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin logosu güneş figürü olacak - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 10:55:04