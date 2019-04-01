Nevşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Nevşehir için sandığa giden vatandaşlar, Nevşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi Ak Parti'den yana olmuştu. Peki, Nevşehir seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Nevşehir'de kim önde? Nevşehir seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

NEVŞEHİR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Nevşehir Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Rasim Arı, İYİ Parti adına Mehmet Özkan, DSP adına Bekir Kendir, BBP adına Ahmet Bilgili, SP adına İsmet Fatih, MHP adına Filiz Kılıç yarışacak. Toplam 8 aday Nevşehir Belediye Başkanlığı yarışında. Nevşehir'deki toplam 217 sandık açıldı ve Anadolu Ajansından alınan kesin olmayan verilere göre:

Rasim Arı AK Parti 30.024 OY %51,58

Filiz Kılıç MHP 19.983 OY %34,33

Mehmet Özkan İyi Parti 5.980 OY %10,27

İsmet Fatih Terzioğlu Saadet Partisi 1.216 OY %2,09 oy oranlarıyla AK Parti adayı Rasim Arı, sandıktan birinci çıktı.

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NEVŞEHİR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Nevşehir'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Nevşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan % 52,45 oy oranı ile Ak Parti adayı Hasan Ünver olmuştu. MHP'den Mehmet Varol ise % 42,69 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Serkan Sağlamer% 1,87 oy oranı ile 3. sırada, SP'den İbrahim Çakır % 1,61 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

NEVŞEHİR İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Nevşehir belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Nevşehir Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.