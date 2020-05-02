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NEVŞEHİR Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüse yakalanan sayısı 60'a yükseldi

Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüse yakalanan sayısı 60'a yükseldiNEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 11 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde toplu cenaze namazı kılınması sonrası koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 45'ten 60'a yükseldi.

02.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:56
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüse yakalanan sayısı 60'a yükseldi
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 11 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde toplu cenaze namazı kılınması sonrası koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 45'ten 60'a yükseldi.
Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ, geçen Mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Ardından evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı. Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rıza Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Geçen sürede koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının 45'ten 60'a yükseldiği belirtildi. Koronavirüse yakalananların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)
NEVŞEHİR (DHA)
NEVŞEHİR Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüse yakalanan sayısı 60’a yükseldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Haber

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