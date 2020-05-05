Haber, Son Dakika, Haberler

NEVŞEHİR Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 gün uzatıldı

Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 gün uzatıldıNEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde toplu cenaze namazı kılınması sonrası koronavirüsün 60 kişiye bulaştığı Taşkınpaşa köyünde, karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.

05.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:53
Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 gün uzatıldı
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde toplu cenaze namazı kılınması sonrası koronavirüsün 60 kişiye bulaştığı Taşkınpaşa köyünde, karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.
Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ., Mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyaretten döndükten sonra öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, 21 Nisan'da karantinaya alındı.
Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorun nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi, katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 60 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bu kişiler, daha sonra hastanede tedaviye alındı.
Bugün toplanan Ürgüp İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sona eren karantina süresinin 14 gün daha uzatılmasına karar verdi. Taşkınpaşa köyüne komşu olan ve 21 Nisan'dan bu yana karantina altında tutulan Şahinefendi köyünde de karantina süresi 14 gün uzatıldı.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
NEVŞEHİR Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 gün uzatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

New York’ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı Haberler
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu’nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Haberler
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı aradı: Ersin’in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Haberler››Güncel››NEVŞEHİR Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 gün uzatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:00: Yozgat Valiliği "balkon etkinlikleri" ile çocukları eğlendiriyor - Haber 22:59: Antalya'da 5 yavru köpek ölü bulundu - Haber 22:58: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Libya'da yeni tutuklama emirleri üzerinde çalışıyor - Haber 22:56: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "Twitter paylaşımı" açıklaması - Haber 22:52: Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon hedefinde her şeyi yapmaya kararlıyız - Haber 22:16: New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Haber 22:10: Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor - Magazin 22:01: Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı - Haber 18:35: İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi - Haberler 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber