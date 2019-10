Nevşehir-türk taş işlemeciliği, hünerli ellerle geleceğe köprü oluyor

Türk taş işlemeciliği, hünerli ellerle geleceğe köprü oluyor Nevşehir 'in Ürgüp ilçesinde faaliyet gösteren işletmede geleneksel Türk taş işlemeciliğinin ışığında büyük bir özen ile işlenen taşlar, konut ve işyerlerinin dış mekan kaplamalarının yanı sıra iç mekanlar için de zarif bir aksesuar ürününe dönüşüyor.1993 yılında kurulan ve kuruluşundan itibaren Nevşehir ve Kayseri'deki doğal taş ocaklarından elde edilen Tüf, Diabaz ve Bazalt türü taşlar, geleneksel Türk taş işçiliği ile eşsiz eserlere dönüşüyor. 80 kişinin istihdam edildiği tesiste Kapadokya bölgesinden elde edilen doğal taşlar, bir dizi işlemden geçirilip, işlenerek her türlü konut ve işyerinde dış cephe ve iç mekan süslemelerinde kullanılıyor. Ülke içinde ve ülke dışında bir çok mekanı süsleyen taşların üretildiği işletmenin yöneticisi Ahmet Tombak, Selçuklular dönemi ile birlikte doğal korunaklı yapı elemanı olmanın yanı sıra sanatsal bir değere de dönüşen taşların, geçmişten günümüze kadar yapıların en temel malzemesi olarak kullanıldığını söyledi.Tombak, ürünlerinin binaların dış cephe kaplamaları, bina iç dekorasyonu, bahçe düzenlemeleri, AVM dizaynlarında ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşların dış mekan süslemeleriyle otellerde yoğun şekilde kullanıldığını anlatarak şöyle konuştuDoğada bulunan bir çok materyalin ömürleri sınırlı, örneğin demirin 50 yıl bir ömrü var; ancak taş böyle değil. İklim koşullarına uygun anlamda kullanılan bir taş,herhangi bir yıkım olmaması durumunda sonsuza kadar ulaşabilen bir ürün niteliğinde. Taşlar oldukça da yaygın bir kullanım alanına sahip. Kapadokya bölgesindeki doğal taş ocaklarından çıkartılan ve işletmemizde bir dizi işlemlerden geçirilerek işlenen taşlar, her türlü konut ve işyerinin dış cephe kaplamalarının yanı sıra restaurant, gazino, bar, bahçe dekorasyonlarında ideal bir süsleme aksesuarı haline geliyor. Doğal taşlar yardımıyla ayrıca büro malzemeleri, sehpa, kanepe, heykel, rölyef, şömine, mezar taşı, barbekü yapılabiliyor. Taşların doğal yapısında bulunan gözenekli oluşumu ile hava sirkülasyonunu çok rahat bir şekilde sağlayarak, ısı yalıtımı sağlıyor. Üstelik kullanıcılarını da başta sıva olmak üzere boya ve badana derdinden kurtardığı gibi yapılara da nostaljik bir görünüm sağlıyor.İhracata dayalı da bir dizi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tombak, Kapadokya doğal taş işlemeciliğinin Japonya, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bazı Arap ülkelerinde büyük bir ilgi gördüğünü ifade etti.