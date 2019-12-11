Haberler » Güncel » Nevşehir, Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor - Haber

Nevşehir, Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor

Nevşehir'in yöresel ürünleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nda tanıtılıyor.

11.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:26Nevşehir, Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor
'in yöresel ürünleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nda tanıtılıyor. Burada açılan Nevşehir Belediyesi Standı, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Ankara'da gerçekleştirilen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası, ATO Congresium'da yapılıyor. Türkiye'nin yanı sıra, Bosna-Hersek, KKTC, Makedonya, Sırbistan, Endonezya, Nijer, Ürdün, Cibuti, Filistin, Afganistan, Irak, Kenya, Somali, Moldova, Özbekistan, Kırgızistan, Arnavutluk ve Norveç yerel yönetimlerinden temsilcilerin katıldığı şurada, Nevşehir ve bölgesi de Nevşehir Belediyesi tarafından tanıtılıyor.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından burada kurulan stantta, Nevşehir ve Kapadokya bölgesine özgü el sanatları ürünleri tanıtılırken ziyaretçilere bölgeye has köftür, kuru üzüm, kabak çekirdeği gibi yiyeceklerde ikram ediliyor.

Şuranın en çok ilgi çeken stantlarından biri olan Nevşehir standında ayrıca belediye görevlilerince katılımcılara Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verilerek bölgeyi tanıtım çeşitli afiş, broşür ve tanıtım cd'leri dağıtılıyor. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:39 (Havadan görüntülerle) SU SEVİYESİ DÜŞTÜ, BARAJ ALTINDA KALAN YAPILAR ORTAYA ÇIKTI - Haber
12:39 DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber
12:38 İçişleri Bakanlığı: Cinayet vakaları yüzde 7,2 azaldı - Haber
12:38 Cezaevi firarisi, operasyonla yakalandı - Haber
12:35 Kütahya'da 30 kilo esrar ele geçirildi - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 12:39:59