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Nevşehir Valisi Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

03.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:02
Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Aktaş, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy verdi.
Aktaş, 50 seçkin fotoğraf arasında tercih yapmakta zorlandığını belirtti.
Emeği geçen tüm AA çalışanlarını tebrik eden Aktaş, şunları kaydetti:
"Bir tarafta acı ve hüznü bir tarafta hayatı anlatan fotoğraflar var. Seçim yaparken biraz bölgemizden biraz da dışarıda gururla yaptığımız işlerden kareleri seçmeye çalıştık. Anadolu Ajansını bu faaliyetinden dolayı tebrik ediyorum. Bizim bir yıl boyunca, görmediğimiz veya unuttuğumuz enstantaneleri yıl sonunda görme fırsatı veriyor."
Nevşehir Valisi Aktaş, AA'nın

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA


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