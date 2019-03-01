Nevşehir Yer Altı Şehri Çin'de Tanıtılacak

Nevşehir
Belediyesi tarafından projelendirilen ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen Nevşehir Kalesi
ve Çevresi Kentsel Dönüşüm
Projesi uygulaması sırasında ortaya çıkan yeraltı şehri, Çin
'in devlet televizyonu CGNT TV
tarafından tanıtılacak.
CGNT TV ekibi, yer altı şehrinin bir kısmı temizlenerek ortaya çıkarılan alanlarında belgesel çekimi yaptı.
Can Adiloğlu'nun yapımcılığını yaptığı belgesel film için kente gelen ekip, 11 mahalleyi içine alan yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda kurulu yeraltı şehri yerleşimindeki çekimlerini tamamladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının izni doğrultusunda alanda yapılmış olan arkeolojik araştırma çalışmalarını yerinde görüntüleyen ekip, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve çalışmaları sürdüren teknik ekibin de görüşlerine yer verdi.
Güncel
Kaynak: AA